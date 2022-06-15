Оккупанты не успеют справиться с Херсоном, – активист о планах России по "присоединению"
Вероятно, российские оккупанты готовятся присоединять Херсонскую область к временно оккупированному Крыму. У захватчиков есть несколько идей по поводу того, какие территории и куда присоединять.
Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов . По его словам, если вооруженные силы Украины успеют освободить Херсон, то основной идеей оккупантов станет создание так называемой "таврической губернии".
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Оккупанты не справятся с Херсоном
Как пояснил Молчанов, административная граница этой губернии когда-то проходила по реке Днепр. То есть левобережная Херсонщина вместе с оккупированной сейчас частью Запорожья примерно до реки Берды – это была Таврическая губерния бывшего Крымского ханства.
В то же время Херсон никогда не входил в нее. Он принадлежал к Войску Запорожскому, которое русские захватили чуть раньше Крымского ханства.
Именно поэтому его присоединение к так называемой "таврической губернии" обычно возможно, но, скорее всего, оккупанты не успеют справиться с Херсоном, - подчеркнул активист.
Борьба русских групп
По словам Молчанова, есть вопросы к тому, не сделают ли они эту так называемую "таврическую губернию" с левобережных территорий Херсона. Он отметил, что пока этому мешает внутриполитическая борьба внутри российских властей.
Активист объяснил, что не все среди так называемых "технократов" (которых представляет бывший премьер-министр России Сергей Кириенко и недавно приехавший в Херсон) сотрудничают с "крымскими".
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В то же время "крымские", контролирующие херсонские власти через коллаборанта Кирилла Стремоусова, не оказывают полного влияния на гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, который в свою очередь балансирует между разными центрами влияния.
Кроме того, российская армия не зависима ни от "крымских", ни от "технократов". Они принадлежат к другой условной группе, которая называется – клан Сергея Шойгу.
Главный центр принятия решений
У всех этих трех кланов может быть свое видение так называемой интеграции оккупированной части Херсонщины в состав России,
– отметил Молчанов.
В то же время он также подчеркнул, что все они тоже не являются окончательными центрами принятия решений. Поскольку пока в этом не высказался их главный – президент России Владимир Путин.
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Ситуация в Херсонской области: последнее
- Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны продолжают призывать врагов, чтобы те убегали в Россию. Так они расклеили листовки, напоминающие, что Вооруженные Силы Украины уже значительно ближе, чем они думают.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские военные максимально приблизились к временно оккупированному Херсону. По его словам, вчера, 14 июня, отчитывались об расстоянии в 10 – 15 километров.
- Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня произошел взрыв в районе местного рынка. В результате погибли и ранены.