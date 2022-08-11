Жена оккупанта жалуется, где же это "величественное российское ПВО" после взрывов в Крыму

российские оккупанты кичились своей мощной ПВО и уверяли, что ВСУ не смогут ее обойти. Как выяснилось, не все так радужно, как россияне нарисовали в своем воображении.

Каждый день склады российских оккупантов горят по несколько штук, а "хлопки" в Крыму образовал пробки на сотни километров из-за желания россиян покинуть захваченный полуостров. Созерцание столбов огня победило телевизор и громкие восхваления российских пропагандистов.

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оккупанты жалуются на слабое ПВО россиян

Нашим разведчикам удалось перехватить разговор оккупанта с квазиреспублик с женой. Та решила "потешить" мужа последними "хлопковыми новостями" из Крыма.

Она рассказала о том, что россияне не верят в официальную версию пропагандистов, дескать, "сдетонировали боеприпасы, никто не пострадал". Боевик также сказал, что сами оккупанты тоже уже не верят в силу россиян, ведь "ВСУ их "имеют" и "имеют", а российская армия даже огрызнуться не может".

Кроме того, жена сомневается в том, что у россиян есть ПВО, которым они так много хвастались. Она уверена, что после последних событий никто в мире не захочет иметь на вооружении то, что не имеет никакой эффективности.

Оккупант нашел в этом следы американцев. По его мнению, США спутником удается отслеживать российские ПВО и обходить их, а затем в его больную голову пришла идея "сбивать спутники над Украиной". Чем и как он собрался воплощать этот план – навсегда останется загадкой.

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