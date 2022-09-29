Оккупанты неистово обстреливают Сумскую область: есть погибший и раненые

За день, 29 сентября, российские оккупанты выпустили по территории Сумской области почти 200 мин и снарядов. К сожалению, есть погибший и раненые.

Три человека получили ранения, один пострадавший умер от тяжелых ран в больнице. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Массовые обстрелы Сумской области

Захватчики били чуть ли не по всей границе. Били по гражданским объектам на территории Белопольской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.

Прилеты были из ствольной артиллерии, минометов и САУ.

Повреждены дома и линии электропередач

Живицкий рассказал, что, кроме пострадавших, повреждениям подверглась инфраструктура. В частности, повреждены линии электропередач и сети интернет в ряде населенных пунктов.

В результате обстрела окрестностей села Павловка снаряды повредили 5 жилых домов.

Предыдущие сутки в Сумской области

28 сентября враг бил по территории Краснопольской общины из САУ и минометов.

Также оккупанты использовали беспилотники. В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач и повреждены 2 дома.

Около 22 часов оккупанты уже ударили по территории Середино-Будской общины из САУ и минометов. Всего было 10 прилетов, но обошлось без жертв и разрушений.

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