Оккупанты неистово обстреливают Сумскую область: есть погибший и раненые
Источник:Дмитрий Живицкий
За день, 29 сентября, российские оккупанты выпустили по территории Сумской области почти 200 мин и снарядов. К сожалению, есть погибший и раненые.
Три человека получили ранения, один пострадавший умер от тяжелых ран в больнице. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Массовые обстрелы Сумской области
Захватчики били чуть ли не по всей границе. Били по гражданским объектам на территории Белопольской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.
Прилеты были из ствольной артиллерии, минометов и САУ.
Повреждены дома и линии электропередач
Живицкий рассказал, что, кроме пострадавших, повреждениям подверглась инфраструктура. В частности, повреждены линии электропередач и сети интернет в ряде населенных пунктов.
В результате обстрела окрестностей села Павловка снаряды повредили 5 жилых домов.
Предыдущие сутки в Сумской области
- 28 сентября враг бил по территории Краснопольской общины из САУ и минометов.
- Также оккупанты использовали беспилотники. В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач и повреждены 2 дома.
- Около 22 часов оккупанты уже ударили по территории Середино-Будской общины из САУ и минометов. Всего было 10 прилетов, но обошлось без жертв и разрушений.
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