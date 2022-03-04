Оккупанты, несущие потери при продвижении в глубь нашей территории, начали действовать коварнее
4 марта 2022 , 01:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики пытаются продвинуться в глубь территории Украины и несут потери. Однако они начали действовать более коварно.
Оккупанты продолжают нагло нарушать нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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Враг использует жилые дома для размещения стоянок техники и оборудования позиций.
А также военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилым массивам крупных городов,
– добавили в Генштабе ВСУ.
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