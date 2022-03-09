Оккупанты несут еще больше потерь и сдаются в плен: полностью деморализованы

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 12 часов касательно российского вторжения в Украину.

В общем, украинские воины упорно наносят потери противнику. Из-за этого агрессор морально пал духом.

Ранее Оккупанты деморализованы и паникуют: как началась 14 сутки противостояния россиянам

На фоне деморализации враг существенно снизил темпы продвижения войск. Однако они не оставляют попытки наступать.

Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован,

– отметили в ВСУ

Также все чаще агрессоры сдаются в плен или банально прибегают к дезертирству, то есть пытаются убежать.

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