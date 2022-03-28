Оккупанты несут значительные потери в Мариуполе, но ресурсы имеют большие, – "Азов"

Российские оккупанты в Мариуполе несут большие потери в технике и личном составе. Ежедневно захватчики теряют от одного взвода до целой роты.

Ежедневно "Азов" уничтожает около 4 танков

Соответствующие данные озвучил начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. По его информации, враг теряет много людей и техники, однако имеет большие ресурсы.

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Капитан Кротевич отметил, что силами полка "Азов" ежедневно уничтожается около четырех вражеских танков. Что касается потерь живой силы оккупантов, то за день враг теряет целый взвод или роту.

Противник несет большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие. В связи с большими потерями техники каждый день противник теряет от взвода до роты живой силы. И стабильно около 4 танков уничтожены нашими силами в районах Мариуполя,

– рассказал Кротевич.

Также он сообщил, что авиация противника работает почти всегда вглубь Мариуполя и совершает удары по жилым кварталам.

Заметим, что потери России с начала полномасштабной войны против Украины уже достигли около 17 тысяч человек. Из-за этого в России проводят скрытую мобилизацию.

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