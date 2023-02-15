Пограничники в Донецкой области отбили атаку врага: еще 60 россиян пополнили статистику Генштаба

Оккупанты и дальше не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Несмотря на сумасшедшие потери, Россия продолжает новое масштабное наступление на Донбассе.

Очередную неудачную попытку оккупантов захватить украинские позиции зафиксировали пограничники. Во вторник, 14 февраля, враг попытался прорвать боевой рубеж обороны подразделения Госпогранслужбы.

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Более полусотни оккупантов стали "двухсотыми"

Захватчики пытались захватить позиции Сил обороны, пользуясь значительным преимуществом в живой силе. Отмечают, что сначала враг совершил массированный обстрел опорного пункта подразделения украинских защитников по артиллерии.

После этого в наступление пошла пехота противника. К счастью, пограничники мгновенно определили направление главного удара и приступили к отражению атаки.

Бойцы применили минометный и гранатометный удар, благодаря чему удалось отразить несколько волн наступления.

Окончательно отразить нашествие противника помогли ВСУ. Следовательно, не имея успеха, противник отступил с потерями. К слову, во время отражения атаки украинские воины ликвидировали более 60 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 15 февраля

Благодаря героическим усилиям наших воинов, статистика Генштаба ежедневно пополняется. Всего с 24 февраля 2022 года количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 690 оккупантов.

Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике: