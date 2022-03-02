Оккупанты ночью обстреляли Херсонский горсовет, – мэр города

В ночь на 2 марта российские войска обстреляли Херсонский городской совет. К счастью, все уцелели.

Мэр города просит людей не выходить на улицу. Так как таким образом, местные могут спровоцировать действия врага. Об этом он сообщил 2 марта.

Обратите внимание Этой ночью была наша первая наступательная операция под названием "Цыган", – глава Николаевской ОГА

Минувшим вечером, когда мы с командой были в мэрии, здание обстреляли. Все живы. Но я вас снова прошу: не выходите из дома. Не провоцируйте стрельбу своими действиями и поведением. Мы находимся в очень тяжелой ситуации, нам не нужно ее усложнять,

– говорит Колыхаев.

Мэр Херсона говорит, что пока будет искать выход, как достать из руин погибших. Также он постарается решить проблему поставки газа, света, теплой воды там, где это нужно.

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