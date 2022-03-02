Мер міста просить людей не виходити на вулицю. Адже таким чином місцеві можуть спровокувати дії ворога. Про це він повідомив 2 березня.

Зверніть увагу Цієї ночі була наша перша наступальна операція під назвою "Циган", – глава Миколаївської ОДА

Минулого вечора, коли ми з командою були в мерії, будівлю обстріляли. Всі живі. Але я вас знову прошу: не виходьте з дому. Не провокуйте стрілянину своїми діями та поведінкою. Ми знаходимося в дуже важкій ситуації, нам не потрібно її ускладнювати,

– каже Колихаєв.

Мер Херсона каже, що наразі шукатиме вихід, як забрати з руїн загиблих. Також він постарається вирішити проблему з постачанням газу, світла, теплої води там, де це обірвали.

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