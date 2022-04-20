Оккупанты ночью обстреляли Новодружеск в Луганской области: разрушены дома, город без газа

В ночь на 20 апреля оккупанты обстреляли Новодружеск, расположенный неподалеку Лисичанска. Российские оккупанты цинично открыли огонь по жилым домам.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в результате обстрела дома остались без газа из-за поврежденного газопровода.

Важно Россияне хотят наступать в направлении Лимана и продвинуться вглубь Попасной, – Генштаб

В двух домах в центральной части города вспыхнул пожар. Сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливают.



Оккупанты ночью обстреляли Новодружеск / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Какая ситуация в Луганской области

Кроме того, несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный. Тем временем в Лисичанске удалось разминировать еще 3 многоэтажки.

Вчера пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать,

– объяснил Гайдай.

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