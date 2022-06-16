Оккупанты ночью против 16 июня обстреляли Сумщину: 4 человека погибли

Российские военные в начале суток атаковали 16 июня Сумскую область. Под удар попала территория Садовской ОТГ, Сумского района.

Кровавые последствия атаки по Сумщине

К сожалению, в результате циничных действий армии государства-агрессорки 4 человека погибли. Также известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Какое оружие Украина получит после "Рамштайна-3" и взрывы в Сумах: основное за 113 день войны

Информация о разрушении и повреждении – впоследствии. И да, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре,

– подчеркнул глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Заметим, что в 00.44 в области объявили воздушную тревогу. Ориентировочно через 20 минут местные жители услышали звуки взрывов . Информацию о них подтвердил мэр Сум Александр Лисенко. Он призвал людей не выходить из укрытий.

На этом атаки по области не кончились. Около 5 часов утра россияне выпустили ракету по Краснопольской общине. Затем они стреляли из минометов со своей территории. В общей сложности минометный огонь открывали 26 раз.

В результате обстрела есть разрушение. В частности, известно, что загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информацию о пострадавших еще уточняют.

Какова вероятность повторного наступления на регион

Советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирно заявил, что новое наступление российской армии на Сумскую область – очень маловероятно. По его словам, для открытия нового фронта у кафиров недостаточно оружия и личного состава. Большое количество вражеских сил сконцентрировано на Востоке Украины, ведь именно там сейчас продолжаются самые жестокие бои.

В то же время Смирно заверил, что украинские власти и войска готовятся к любому сценарию развития события.

Читайте также Оккупанты на Сумщине воровали в магазине все, что видели: унизительное видео

Новости из Сумской области за 15 июня

15 июня россияне дважды обстреляли Новослободскую общину из минометов и артиллерии. Также единичные обстрелы были по Эсманской и Белопольской общин.

К вечеру 2 вражеских вертолета с территории России выпустили 5 ракет по окрестностям Глухова. Снаряды попали в жилой дом. К сожалению, один человек погиб, а еще 6 – получили ранения. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

Живицкий также рассказал о трагедии с вражеской миной. В частности, на грунтовой дороге взорвался автомобиль. 3 человека погибли на месте происшествия, еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

К теме смотрите видео о последствиях обстрелов Днепропетровской области из "Ураганов":