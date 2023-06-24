Оккупанты ночью выпустили более 50 ракет по территории Украины, – Воздушные силы
В ночь на 24 июня враг нанес массированный ракетный удар. В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали территорию Украины более 50 ракетами.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Подробности по сбитым ракетам появятся позже, сообщает 24 Канал.
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Сколько ракет запустил враг
Игнат анонсировал, что ПВО ночью отработало достаточно успешно, однако подробная информация появится позже. Вместе с тем, спикер подчеркнул, что территорию Украины атаковали с 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Традиционно враг запускал ракеты из района Каспийского моря.
В этот раз была мощная ночная атака. Враг выпустил 40 крылатых ракет,
– заявил Игнат.
Также во время ночной атаки привлекли бомбардировщики Ту-22м3 – они атаковали Украину по трем направлениям. Игнат сообщил, что они производили пуски ракет с Севера, Востока и Юга. Из этих бомбардировщиков россияне выпустили 9 ракет Х-22.
Игнат акцентировал, что ракеты Х-22, к сожалению, силы и средства ПВО не могут сбивать. Он объяснил, что эта ракета хоть и является крылатой, но летит баллистической траекторией. Поэтому он призвал партнеров предоставить больше систем ЗРК Patriot, которые могут ликвидировать такие воздушные цели.
Кроме того, во время ночной атаки враг выпустил 2 "Калибра", а в дополнение – 2 дрона-камикадзе "Шахед".
"Результаты боевой работы успешны", – лаконично отметил Игнат.
Сколько ракет сбила ПВО
В Воздушных силах сообщили, что по результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбито:
- все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- одну крылатую ракету "Калибр",
- два ударных дрона "Shahed-136/131".
К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Юг" и "Восток" Воздушных Сил ВСУ.
Кроме того, ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщат местные администрации.
Сколько ракет удалось сбить во время атаки 24 июня / Инфографика Воздушных сил
Ракетная атака 24 июня: что известно
- В 01:20 Воздушные Силы сообщили о пусках ракет Х-101/555 из акватории Каспийского моря. Впоследствии во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
- О взрывах сообщалось в нескольких городах, в частности – в Днепре. Впоследствии мэр города Борис Филатов подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по частному сектору в Днепропетровской области.
- Под вражеский обстрел попала и Харьковская область. Мэр сообщил, что в городе зафиксировали по меньшей мере 3 прилета.
- От обломков сбитых ракет пострадал и Киев. В столице один из них упал на автомобильную стоянку, а в Соломенском районе – обломок попал в многоэтажку. Разрушения получил 16 этаж 24-этажки.
- О взрывах сообщалось также в Кропивницком, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, а также в Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.