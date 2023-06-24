Оккупанты ночью выпустили более 50 ракет по территории Украины, – Воздушные силы

В ночь на 24 июня враг нанес массированный ракетный удар. В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали территорию Украины более 50 ракетами.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Подробности по сбитым ракетам появятся позже, сообщает 24 Канал.

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Сколько ракет запустил враг

Игнат анонсировал, что ПВО ночью отработало достаточно успешно, однако подробная информация появится позже. Вместе с тем, спикер подчеркнул, что территорию Украины атаковали с 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Традиционно враг запускал ракеты из района Каспийского моря.

В этот раз была мощная ночная атака. Враг выпустил 40 крылатых ракет,

– заявил Игнат.

Также во время ночной атаки привлекли бомбардировщики Ту-22м3 – они атаковали Украину по трем направлениям. Игнат сообщил, что они производили пуски ракет с Севера, Востока и Юга. Из этих бомбардировщиков россияне выпустили 9 ракет Х-22.

Игнат акцентировал, что ракеты Х-22, к сожалению, силы и средства ПВО не могут сбивать. Он объяснил, что эта ракета хоть и является крылатой, но летит баллистической траекторией. Поэтому он призвал партнеров предоставить больше систем ЗРК Patriot, которые могут ликвидировать такие воздушные цели.

Кроме того, во время ночной атаки враг выпустил 2 "Калибра", а в дополнение – 2 дрона-камикадзе "Шахед".

"Результаты боевой работы успешны", – лаконично отметил Игнат.

Сколько ракет сбила ПВО

В Воздушных силах сообщили, что по результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбито:

все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,

одну крылатую ракету "Калибр",

два ударных дрона "Shahed-136/131".

К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Юг" и "Восток" Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщат местные администрации.



Сколько ракет удалось сбить во время атаки 24 июня / Инфографика Воздушных сил

Ракетная атака 24 июня: что известно