Оккупанты в Новой Каховке лепят картинку с триколорами для росСМИ

Российские оккупанты в Новой Каховке запретили мирным жителям выходить на протест. Зато захватчики привезли массовку с триколорами, чтобы создать картинку для пропаганды.

Массовку привезли автомобилями в центр города. Местным жителям выходить запретили – пригрозили отключением электричества, отопления, газа и воды.

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На "митинге" около 30 человек

На фейковый митинг оккупанты привезли около 30 человек. Им раздали российские флаги.

Как везли массовку на митинг в Новой Каховке: смотрите видео

Кроме того, оккупанты включили песню "День победы", что правда не понятно, какую победу они празднуют.

"Митинг" в Новой Каховке: смотрите видео

В Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI отметили, что настоящий митинг в Новой Каховке был 6 апреля, когда сотни жителей города вышли на улицу отстаивая собственную свободу.

Как это было – настоящий митинг в Новой Каховке: смотрите видео