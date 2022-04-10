Оккупанты в Новой Каховке лепят картинку с триколорами для росСМИ
Источник:телеграм-канал "Х****й Херсон"
Российские оккупанты в Новой Каховке запретили мирным жителям выходить на протест. Зато захватчики привезли массовку с триколорами, чтобы создать картинку для пропаганды.
Массовку привезли автомобилями в центр города. Местным жителям выходить запретили – пригрозили отключением электричества, отопления, газа и воды.
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На "митинге" около 30 человек
На фейковый митинг оккупанты привезли около 30 человек. Им раздали российские флаги.
Как везли массовку на митинг в Новой Каховке: смотрите видео
Кроме того, оккупанты включили песню "День победы", что правда не понятно, какую победу они празднуют.
"Митинг" в Новой Каховке: смотрите видео
В Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI отметили, что настоящий митинг в Новой Каховке был 6 апреля, когда сотни жителей города вышли на улицу отстаивая собственную свободу.
Как это было – настоящий митинг в Новой Каховке: смотрите видео