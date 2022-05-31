Оккупанты объявили об "официальном" переходе Херсона на рубли, но сами рассчитываются гривной

Российские захватчики вынуждают херсонцев "официально" переходить на российские рубли. Однако в реальности это не работает, даже оккупанты сами рассчитываются гривнями, которые воруют у людей.

Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Он рассказал, что значительная часть торговых заведений устанавливают цены и в гривнах, и в рублях , чтобы к ним не приставали вооруженные кафиры.

И все же большинство торговцев продолжает рассчитывать людей гривнами. Оккупанты частично также рассчитываются гривной, ведь они воруют деньги у людей,

– объяснил Молчанов.

Активист говорит, что если бы россияне "официально" перешли на рубли, это означало бы, что наиболее подконтрольные им магазины были вынуждены торговать только за российские рубли, а это не дало бы им никакой выручки.

"Поэтому они на это сейчас не пойдут . Однако материальная ситуация усложнится для всех херсонцев, получающих доходы от Украины", – отметил он.

Владимир Молчанов отмечает, что Россия не сможет компенсировать это своими выплатами. "Даже если россияне уже завезли в оккупированный Херсон Осетинский международный банк, то у него нет достаточного персонала и технических возможностей для такого финансирования", - добавил он.

По словам активиста, в Херсоне рубль формально есть, им можно рассчитаться, но фактически он не ходит , то есть его не используют. В то же время магазины вынуждены брать рубли в наличных, если кто за них что-то покупает.

Кстати, 30 мая проблемы со связью возникли в захваченном Херсоне и области. Российские кафиры продолжают глушить интернет и мобильную связь на оккупированных территориях, в частности, на днях такие проблемы фиксировали в Бердянске.

ВСУ пошли в наступление на Юге: коротко

Воины ВСУ на Херсонщине перешли в контрнаступление . Враг долго готовился к обороне своих позиций, но наши мастерские герои не просто их выбили из занятых рубежей, а заставили панически убегать. Враг терпит потери и отходит все дальше и дальше.

По данным Генерального штаба ВСУ , контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно. Бойцы ВСУ выбивают кафиров с занимаемых позиций и освобождают от них наши земли. Горячие бои наших защитников и защитниц с русскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения.

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