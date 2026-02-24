Россия обнулила трудовой стаж жителям Херсонщины
- Россия разорвала трудовые отношения с украинскими работодателями для жителей оккупированной части Херсонщины, начиная с 24 февраля 2022 года, что привело к потере рабочего стажа.
- Люди, которые не были переназначены по российскому законодательству, остались без подтвержденного стажа и выплат, поскольку российские компании не признают украинский стаж без оформления через оккупационные органы.
Оккупировав часть Херсонщины, россияне задним числом –с 24 февраля 2022 года –расторгли трудовые отношения с украинскими работодателями. Из-за этого многие жители потеряли свой рабочий стаж.
Как украинцы на оккупированных территориях теряют трудовой стаж?
После оккупации части Херсонской области россияне прекратили трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом – с 24 февраля 2022 года.
Работников должны "переназначить" по российскому законодовству и внесли записи в трудовые книжки.
Если люди выехали в Россию, но не прошли этой процедуры, то фактически остались вне системы: без подтвержденного стажа, без начислений и без полноценных выплат. Российские компании не признают украинский стаж без оформления через оккупационные органы. То есть люди фактически потеряли свои годы стажа.
Постановление о разрыве трудовых отношений в Херсонской области
