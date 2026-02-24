Россия обнулила трудовой стаж жителям Херсонщины

Оккупировав часть Херсонщины, россияне задним числом –с 24 февраля 2022 года –расторгли трудовые отношения с украинскими работодателями. Из-за этого многие жители потеряли свой рабочий стаж.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Смотрите также Люди на грани выживания: в 2 городах на левобережье Херсонщины катастрофическая ситуация

Как украинцы на оккупированных территориях теряют трудовой стаж?

После оккупации части Херсонской области россияне прекратили трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом – с 24 февраля 2022 года.

Работников должны "переназначить" по российскому законодовству и внесли записи в трудовые книжки.

Если люди выехали в Россию, но не прошли этой процедуры, то фактически остались вне системы: без подтвержденного стажа, без начислений и без полноценных выплат. Российские компании не признают украинский стаж без оформления через оккупационные органы. То есть люди фактически потеряли свои годы стажа.

Постановление о разрыве трудовых отношений в Херсонской области

Крымчан заставляют перерегистрировать жилье