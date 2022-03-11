Оккупанты обстреливали 13 населенных пунктов Донбасса: среди погибших есть дети

Россия продолжает гатить по всей территории Украины. Под обстрелом оккупантов оказались 13 населенных пунктов.

Пророссийские боевики повредили не менее 41 объекта. Они обстреляли детсад, 2 медицинских учреждения, 2 школы, церковь, сельский совет, предприятия, электроподстанцию, газопровод, магазин, здание Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ряд жилых домов.

Обратите внимание Оккупанты периодически стреляют по Донецку, чтобы запугать местных, – боец ООС

Какие населенные пункты обстреливали

По информации Нацполиции, оккупанты обстреляли:

Мариуполь;

Волноваху;

Терны;

Ивановку;

Ямполевку;

Александрополье;

Павловку;

Яцковку;

Рубцы;

Петровское;

Новолуганское;

Звездное;

Евгеньевка.

Сейчас самая критическая ситуация – почти гуманитарная катастрофа – в Волновахе и Мариуполе.



Ситуация в Донецкой области / Иллюстрация пресс-службы Нацполиции

Поскольку враг прибегает к циничным действиям, правоохранители призвали население не выезжать без нужды, соблюдать комендантские часы, не поднимать сомнительные предметы и неразорванные снаряды и доверять только проверенным официальным источникам информации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!