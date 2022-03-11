Оккупанты обстреливали 13 населенных пунктов Донбасса: среди погибших есть дети
Источник:пресс-служба Нацполиции
Россия продолжает гатить по всей территории Украины. Под обстрелом оккупантов оказались 13 населенных пунктов.
Пророссийские боевики повредили не менее 41 объекта. Они обстреляли детсад, 2 медицинских учреждения, 2 школы, церковь, сельский совет, предприятия, электроподстанцию, газопровод, магазин, здание Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ряд жилых домов.
Обратите внимание Оккупанты периодически стреляют по Донецку, чтобы запугать местных, – боец ООС
Какие населенные пункты обстреливали
По информации Нацполиции, оккупанты обстреляли:
- Мариуполь;
- Волноваху;
- Терны;
- Ивановку;
- Ямполевку;
- Александрополье;
- Павловку;
- Яцковку;
- Рубцы;
- Петровское;
- Новолуганское;
- Звездное;
- Евгеньевка.
Сейчас самая критическая ситуация – почти гуманитарная катастрофа – в Волновахе и Мариуполе.
Ситуация в Донецкой области / Иллюстрация пресс-службы Нацполиции
Поскольку враг прибегает к циничным действиям, правоохранители призвали население не выезжать без нужды, соблюдать комендантские часы, не поднимать сомнительные предметы и неразорванные снаряды и доверять только проверенным официальным источникам информации.
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