Оккупанты обстреливали Донецкую область из артиллерии, минометов, "Градов": пострадали 5 человек

Российские военные не перестают обстреливать Донецкую область. В течение 7 июня они открывали огонь из разных видов вооружения.

Только за сутки враг повредил в области 35 объектов. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные Офиса Президента.

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Как прошли сутки в Донецкой области

Вражеские войска стреляли по мирным населенным пунктам из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Град", а также запускали ракеты. Под удар попали:

Авдеевка,

Курахово,

Камышин,

Ласточкино,

Нью-Йорк.

Разрушения получили 24 частных дома, 3 многоэтажки, детский сад, школа, административные здания и промышленные сооружения. Кроме того, 5 мирных жителей пострадали.

В Офисе Президента подчеркнули, что Донбасса остается без газа и частично без воды и электричества.

Детали о ситуации на Донбассе

В Группировке Объединенных сил рассказали о том, как прошли сутки на Донбассе, то есть в Донецкой и Луганской областях. Известно, что россияне обстреляли 17 населенных пунктов. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 8 – пострадали.

Кроме того, после завершения аварийно-спасательных и поисковых работ на территории Новокраматорского машиностроительного завода обнаружили тела 7 человек. Информацию о погибших устанавливают. Напомним, что россияне разрушили предприятие 5 июня.

Какие разрушения нанесли кафиры

Враг обстрелял 73 гражданских объекта. Среди них:

4 многоэтажки,

57 частных жилых домов,

общеобразовательная школа,

детский сад,

здания горно-индустриального профессионального колледжа,

помещение казначейства,

общежитие,

птицефабрика,

торговые павильоны центрального рынка,

3 магазина,

автомобили,

линии электропередач,

хозяйственные постройки.



Последствия обстрелов Донбасса / Фото Группировка Объединенных сил

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Спасателям пришлось совершить 35 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Они обезвредили 39 взрывоопасных предметов и ликвидировали 7 пожаров.

Эвакуация из зоны боевых действий

За 7 июня из зоны боевых действий спасатели эвакуировали 1041 человека. Они также подвезли гуманитарную помощь к Кураховому, Северскому, Бахмуту, Торецкому, Железному, Славянскому, Константиновке, Селидовому и Лисичанску.

Заметим, на 8 июня запланирован эвакуационный поезд во Львов со станции в Покровске. Поезд будет двигаться в 16:30.



Спасатели помогали с эвакуацией населения / Фото Группировка Объединенных сил

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