Оккупанты обстреливали Донецкую область из артиллерии, минометов, "Градов": пострадали 5 человек
Российские военные не перестают обстреливать Донецкую область. В течение 7 июня они открывали огонь из разных видов вооружения.
Только за сутки враг повредил в области 35 объектов. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные Офиса Президента.
Читайте также На Херсонщине ВСУ добились успехов, возобновив плацдарм на берегу Ингульца, – британская разведка
Как прошли сутки в Донецкой области
Вражеские войска стреляли по мирным населенным пунктам из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Град", а также запускали ракеты. Под удар попали:
- Авдеевка,
- Курахово,
- Камышин,
- Ласточкино,
- Нью-Йорк.
Разрушения получили 24 частных дома, 3 многоэтажки, детский сад, школа, административные здания и промышленные сооружения. Кроме того, 5 мирных жителей пострадали.
В Офисе Президента подчеркнули, что Донбасса остается без газа и частично без воды и электричества.
Детали о ситуации на Донбассе
В Группировке Объединенных сил рассказали о том, как прошли сутки на Донбассе, то есть в Донецкой и Луганской областях. Известно, что россияне обстреляли 17 населенных пунктов. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 8 – пострадали.
Кроме того, после завершения аварийно-спасательных и поисковых работ на территории Новокраматорского машиностроительного завода обнаружили тела 7 человек. Информацию о погибших устанавливают. Напомним, что россияне разрушили предприятие 5 июня.
Какие разрушения нанесли кафиры
Враг обстрелял 73 гражданских объекта. Среди них:
- 4 многоэтажки,
- 57 частных жилых домов,
- общеобразовательная школа,
- детский сад,
- здания горно-индустриального профессионального колледжа,
- помещение казначейства,
- общежитие,
- птицефабрика,
- торговые павильоны центрального рынка,
- 3 магазина,
- автомобили,
- линии электропередач,
- хозяйственные постройки.
Последствия обстрелов Донбасса / Фото Группировка Объединенных сил
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россия атакует Северодонецк с 3 направлений, но украинская оборона держится, - разведка
Спасателям пришлось совершить 35 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Они обезвредили 39 взрывоопасных предметов и ликвидировали 7 пожаров.
Эвакуация из зоны боевых действий
За 7 июня из зоны боевых действий спасатели эвакуировали 1041 человека. Они также подвезли гуманитарную помощь к Кураховому, Северскому, Бахмуту, Торецкому, Железному, Славянскому, Константиновке, Селидовому и Лисичанску.
Заметим, на 8 июня запланирован эвакуационный поезд во Львов со станции в Покровске. Поезд будет двигаться в 16:30.
Спасатели помогали с эвакуацией населения / Фото Группировка Объединенных сил
Это может вас заинтересовать – Зеленский готов к мирным переговорам с Путиным: видео