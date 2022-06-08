Лише за одну добу ворог пошкодив в області 35 об'єктів. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані Офісу Президента.

Читайте також На Херсонщині ЗСУ досягли успіхів, відновивши плацдарм на березі Інгульця, – британська розвідка

Як минула доба на Донеччині

Ворожі війська стріляли по мирних населених пунктах зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град", а також запускали ракети. Під удар потрапили:

Авдіївка,

Курахове,

Очеретине,

Ласточкіне,

Нью-Йорк.

Руйнувань зазнали 24 приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди. Крім того, 5 мирних мешканців постраждали.

В Офісі Президента наголосили, що Донеччина залишається без газу та частково без води й електрики.

Деталі про ситуацію на Донбасі

В Угрупованні Об'єднаних сил розповіли про те, як загалом минула доба на Донбасі, тобто в Донецькій і Луганській областях. Відомо, що там росіяни обстріляли 17 населених пунктів. На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 – постраждали.

Крім того, після завершення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на території Новокраматорського машинобудівного заводу знайшли тіла 7 осіб. Інформацію про загиблих встановлюють. Нагадаємо, що росіяни зруйнували підприємство 5 червня.

Яких руйнувань завдали окупанти

Ворог обстріляв 73 цивільних об'єкти. Серед них:

4 багатоповерхівки,

57 приватних житлових будинків,

загальноосвітня школа,

дитячий садок,

будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу,

приміщення казначейства,

гуртожиток,

птахофабрика,

торгівельні павільйони центрального ринку,

3 магазини,

автомобілі,

лінії електропередач,

господарські споруди.



Наслідки обстрілів Донбасу / Фото Угруповання Об'єднаних сил

Читайте також Росія атакує Сєвєродонецьк з 3 напрямків, але українська оборона тримається, – розвідка

Рятувальникам довелося здійснити 35 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Вони знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів та ліквідували 7 пожеж.

Евакуація з зони бойових дій

За 7 червня з зони бойових дій рятувальники евакуювали 1 041 людину. Вони також підвезли гуманітарну допомогу до Курахового, Сіверська, Бахмуту, Торецька, Залізного, Слов'янська, Костянтинівки, Селидового та Лисичанська.

Зауважимо, на 8 червня запланована евакуаційний потяг до Львова зі станції у Покровську. Поїзд рушатиме о 16:30.



Рятувальники допомагали з евакуацію населення / Фото Угруповання Об'єднаних сил

Це може вас зацікавити – Зеленський готовий до мирних переговорів з Путіним: відео