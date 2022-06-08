Військові країни-агресорки намагаються атакувати Сєвєродонецьк відразу з трьох напрямків. Про це зазначають у розвідці Великої Британії.

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Суттєвого прогресу у розвідці не бачать

Дані розвідки також свідчать, що упродовж минулої доби суттєвого прогресу у просуванні Сєвєродонецьком не спостерігається. Причому як серед українських військових, так і окупантів.

Про те, що ЗСУ успішно стримують ворожий штурм у Сєвєродонецьку, свідчать також актуальні дані Генштабу. Водночас у відомстві зауважили, що в місті досі тривають запеклі бої.



Актуальна карта бойових дій на Сєвєродонецькому напрямку / Скриншот liveuamap

Наступ на Сєвєродонецькому напрямку сповільнився

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов пояснив, чому росіяни сповільнили наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Передовсім він зазначив, що в окупантів просто вичерпуються сили. Воно й не дивно, адже вони докладають чималих зусиль, але досі не можуть досягнути бажаного результату.

Крім того, сповільнення може свідчити про перегрупування військ. І до цього українські захисники повинні бути готовими. Але не слід виключати й того, що загарбники просто продовжують слідувати тактиці "випаленої землі". Її використовують у тих населених пунктах, які не вдалось захопити за лічені дні.

Напередодні про злагоджену роботу військових і прикордонників повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що українську артилерію вдалось успішно скерувати на позиції ворога у Сєвєродонецьку. Зробили це 6 червня за допомогою безпілотників. Результат: ворога обстріляли з мінометів.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти мали б захопити Сєвєродонецьк до 10 червня. Для цього вони й кинули всі свої зусилля на цьому напрямку. Але й досі їм не вдається взяти під контроль місто, адже його мужньо боронять українські військові.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ворожа артилерія б'є по Сєвєродонецьку цілісінькими днями. Тож ситуація як у самому місті, так і поблизу нього надзвичайно складна. І хоч українським військовим вдається тримати оборону, з кожним днем це робити стає все складніше.

Яка зараз ситуація не фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 8 червня: дивіться відео