Оккупанты обстреляли Авдеевку: 1 человек погиб, повреждены жилые дома

Утром 8 апреля вражеские войска обстреляли Авдеевку Донецкой области. Жертвой обстрелов стал по меньшей мере один человек, еще один получил ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что оккупанты повредили не менее 5 домов.

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Россияне пытались атаковать на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать – все они были отбиты,

– написал Кириленко.

При этом враги обстреливают мирное население по всей линии фронта. Они нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску. В Угледаре ранен 1 человек и много разрушений, такая же ситуация и в Славянске.

Россияне не позволяют выехать из Донецкой области

Также россияне не позволяют украинцам выехать из Донецкой области. 7 апреля люди ехали в автобусах из Угледара под вражеским огнем. В Славянске крылатая заблокировала выезд трех эвакуационных поездов. К счастью, железнодорожное полотно быстро починили.

Смотрите в видео – как заблокировали движение 3 эвакуационных поездов: