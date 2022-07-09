Ужасное утро в Донецкой области: оккупанты ударили по больнице, дворцу культуры и жилым домам

Утро 9 июля в Донецкой области началось с российских обстрелов. Оккупанты ударили по больнице, дворцу культуры, жилым домам и детской площадке. Есть погибшие и раненые.

Было 4 "прилета" в Дружковку. По предварительной информации это ракетный удар, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

К теме Оккупанты хотели взять штурмом Углегорскую ТЭС: ВСУ отбили атаку и отбросили врага

Атаковали жилые дома

В Дружковке в результате обстрелов оккупантов повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняют.

Кроме того, россияне обстреливали и другие населенные пункты:

В Славянске снаряд попал в частный дом. Хозяин дома оказался под завалами, на месте работают спасатели.

Во Временном Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию. Несколько человек подверглись легким контузиям.

Оккупанты ударили и по Горняку. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре. В частности, 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправку. Также частично оборваны линии электропередачи.

В Светлодарской общине россияне атаковали Кодему, Семигорье, Новолуганскую и Углегорскую ТЭС. По меньшей мере, один человек погиб в Семигорье.

Обстрелы гражданских объектов в Донецкой области / Фото Донецкой ОВА:

россияне убивают гражданских в Донецкой области

Только за сутки 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Северске и 1 в Семигорье. Еще 8 человек получили ранения.

С начала масштабного вторжения оккупанты убили 588 гражданских, ранили – более 1500. При этом невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко предупредил, что враг не остановится, поэтому он еще раз призывал людей эвакуироваться.



Сколько гражданских россия убила в Донецкой области / Инфографика Донецкой ОВА

Смотрите больше – 136 день войны, оперативная информация от Генштаба ВСУ: видео