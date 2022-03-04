Оккупанты обстреляли Бышев Киевской области: погиб гражданский, еще четверо – ранены

Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела вооруженными силами Российской Федерации села Бышев Фастовского района Киевской области.

Установлено, что вечером 3 марта 2022 года в результате артиллерийского обстрела снаряд попал в сельский Дом культуры, сгорели три легковых автомобиля.

Достойно внимания Россию и Беларусь тоже "накроет", – эколог предположил, будут ли возможны взрывы на АЭС

Мирный житель, который в тот момент находился неподалеку, получил ранения несовместимые с жизнью. Еще четверо ранены.

Действия военных страны-агрессора квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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