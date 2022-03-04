Встановлено, що ввечері 3 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу снаряд влучив у сільський будинок культури, згоріли три легкових автомобілів.

Варте уваги Росію і Білорусь теж "накриє", – еколог припустив, чи будуть можливі вибухи на АЕС

Мирний мешканець, який у той момент перебував неподалік, отримав поранення несумісні з життям. Ще чотирьох поранено.

Дії військових країни-агресора кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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