Оккупанты обстреляли цех по производству аммиака на заводе "Азот": есть жертвы

Российские оккупанты нарушают все возможные правила войны. Они ударили по цеху производства аммиака на северодонецком "Азоте". Всего за сутки в области погибли 4 человека.

Захватчики безуспешно ищут слабые места в Северодонецке, обстреливая мирные кварталы и объекты промышленности. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Обстрел "Азота"

Вечером 8 июня кафиры дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Гайдай рассказал, что повреждено по меньшей мере 2 цеха в разных концах химического предприятия. На одном из них производили аммиак.

О последствиях обстрелов обещают сообщить еще раздельно.

В области четверо погибших

Глава ОВА сообщил, что по меньшей мере 4 жителя области погибли. Один из них – житель Северодонецка, которого россияне ранили еще 6 июня. Враг унес жизни и у трех лисичан – мужчину и две женщины. Так, в результате артиллерийского обстрела лисичанские россияне убили женщину и ранили ее дочь.

Кроме того, за последние 2 суток ранения получили шесть лисичан. Четырех из них сразу увезли в больницу в Днепре.

Гайдай также обнародовал фото обстрелянной Луганщины и подчеркнул, что с начала вторжения России область потеряла, по меньшей мере, 351 жителя.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы Луганщины / Фото Сергея Гайдая:

Последние новости из Луганской области

В последние недели в Луганской области идут ожесточенные бои. Оккупанты хотят захватить Северодонецк, чтобы выйти на Лисичанск.

По состоянию на вечер 8 июня Гайдай сообщал , что россияне контролируют большую часть Северодонецка. Промышленная зона – наша, захватчиков там нет. Бои ведутся только на улицах в городе.

Лисичанск находится полностью под украинским контролем. Однако россияне хаотично обстреливают город, есть огромные разрушения жилищного сектора.

Глава ОВА заверил – угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет.

Правда, более 90% области на время находится под российской оккупацией.

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