Оккупанты обстреляли Дергачи кассетными бомбами: есть раненые

Российские оккупанты 10 июня обстреляли Дергачи в Харьковской области кассетными бомбами. От действий россиян пострадали 2 человека.

Кроме того, в течение дня 11 июня обстрелы продолжились. К счастью, жертв не было.

Вражеские обстрелы Николаевщины не утихают: есть погибшие и почти десяток раненых

В результате обстрелов 10 июня одного человека госпитализировали, другому раненому медицинскую помощь оказали на месте и отпустили домой. Пострадали жилые дома, частный сектор, инфраструктура газовых подстанций,

– говорится в сообщении.

В настоящее время община осталась без газа. Во всех населенных пунктах, кроме города Дергачи, нет света. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить поставки электричества и газа.

Враг нанес удар по Чкаловской общине

В ГСЧС рассказали, что российские захватчики нанесли удар по Чкаловской общине. Погибли 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины. Их тела извлекли из-под завалов дома.

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что трагедия произошла в селе Коробочкино Чугуевского района. Российский снаряд попал в частный дом.

Кроме того, известно, что еще один человек пострадал.

Заявление Терехова

Игорь Терехов – мэр Харькова – рассказал, что за последние недели интенсивность обстрелов Харькова снизилась . Однако враг начал использовать более мощные бомбы и ракеты. Ситуация остается очень напряженной, но она – контролируемая.

Российские захватчики пытаются дестабилизировать ситуацию в Харькове. Они хотят, чтобы людей охватила паника, и предприятия перестали работать. В то же время харьковчане – мужественные люди. Они возвращаются к работе.

Рынки в Харькове уже действуют. Кроме того, начал открываться малый бизнес. Однако мэр подчеркнул, что необходимо быть очень осторожными. Российские захватчики могут нанести удар в любой момент.

Какая ситуация в Харьковской области

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Оккупанты пытаются не дать украинским героям выйти к государственной границе.

В частности, в районе Изюма оккупанты совершили атаку в направлении Пасека – Богородичное. Враг пытается закрепиться в окрестностях Богородичного. В то же время ВСУ активно противодействуют россиянам. Захватчикам наносят серьезные потери.

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Российские захватчики обстреливают Николаевщину. От действий кафиров страдают Николаевский и Баштанский районы. Среди мирных жителей есть жертвы и пострадавшие.