Оккупанты обстреляли детские площадки в Харькове: погибли 2 человека
18 апреля 2022 , 16:06Читати новину українською
Источник:Харьковская областная прокуратура
Российские оккупанты цинично обстреливают Харьков, разрушая гражданскую инфраструктуру. Вражеские военные нанесли удары по детским площадкам, в результате чего погибли два человека.
Погибли мужчина и женщина
Прокуратура расследует обстрел Харькова. Сообщается, что оккупанты нанесли удар 18-го апреля около 11:50.
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Россияне обстреляли Основянский район. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов.
В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.
Заметим, что Россия за последние дни увеличила интенсивность обстрелов Харькова и области. Из-за этого харьковчан просят в течение 18-го апреля не выходить из укрытий.
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