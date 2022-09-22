Оккупанты нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. В результате вражеских обстрелов погиб 35-летний мужчина.

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Российские снаряды прилетели в больницу и школу

В Никополе улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов. Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. В результате атаки россиян повреждена Аллея памяти. Кроме того, из-за обстрелов загорелись торговые киоски и гаражи. Спасатели ликвидировали четыре пожара.

По словам главы ОВА Валентина Резниченко, в Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Люди не пострадали, а пламя потушили.

Накануне россияне из артиллерии атаковали Никополь

21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. В Никополь прилетели 30 российских снарядов. 56-летний мужчина получил осколочное ранение. В городе повредили более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и 4 линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.

Обстрелы Днепропетровской области: последние новости

Всю ночь на 17 сентября Никополь обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии. Также под огонь попали еще 2 общины района – Марганецкая и Мировская.

Украинские защитники сбивают ракеты россиян над Днепропетровской областью. ПВО 10 сентября сбила крылатую ракету оккупантов. Тогда на территории области слышали по меньшей мере 2 взрыва.

А в ночь на 3 сентября оккупанты выпустили по Днепропетровской области 5 ракет, которые удалось сбить силам ПВО.

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