Окупанти завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 35-річний чоловік.

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Російські снаряди прилетіли у лікарні та школу

У Нікополі вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Внаслідок атаки росіян пошкоджена Алея пам'яті. Крім того, через обстріли загорілися торговельні кіоски та гаражі. Рятувальники ліквідували чотири пожежі.

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, у Кривому Розі через атаку ворожого дрона-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Люди не постраждали, а полум'я загасили.

Напередодні росіяни з артилерії атакували Нікополь

21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. У Нікополь прилетіли 30 російських снарядів. 56-річний чоловік отримав осколкове поранення. У місті пошкодили більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та 4 лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Всю ніч проти 17 вересня Нікополь обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії. Також під вогонь потрапили ще 2 громади району – Марганецька та Мирівська.

Українські захисники збивають ракети росіян над Дніпропетровською областю. ППО 10 вересня збила крилату ракету окупантів. Тоді на території області чули щонайменше 2 вибухи.

А у ніч проти 3 вересня окупанти випустили по Дніпропетровщині 5 ракет, які вдалося збити силам ППО.

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