Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, "Градами" и артиллерией: фото последствий вражеских атак
Источник:Нацполиция
Российские оккупанты снова непрерывно били по Донетчине в течение 5 июня. Они обстреляли регион ракетами, "Градами" и артиллерией.
Всего за сутки зафиксировали 11 вражеских ударов. Известно, что погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Однако их количество неизвестно, ведь фиксировать данные в горячих точках крайне сложно. Об итогах за 5 июня в Донецкой области сообщили в Национальной полиции.
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Россияне били ракетами, РСЗО и артиллерией
За сутки кафиры обстреляли 7 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками,
– говорится в сообщении.
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области / Фото Нацполиции
Разрушения претерпели 26 гражданских объектов. Российские кафиры обстреляли следующие населенные пункты: Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово.
В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура.
Полиция работала с поличным и фиксировала доказательства. Совместно с СБУ правоохранители открыли уголовные производства по статье "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает два вида наказания:
- лишением свободы на срок от 8 до 12 лет;
- заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.
Потенциал врага в Донецкой области не уменьшился
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, что ВСУ крепко держат оборону, насколько это возможно. Однако потенциал у врага не уменьшился , поэтому нельзя его недооценивать. Нетрезвая оценка может быть опасной.
Русские применяют свою основную тактику – это тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, а затем уже атакуют. По словам Кириленко, хуже всего это, когда они уничтожают оборонные, фортификационные сооружения, чтобы захватить населенные пункты.
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