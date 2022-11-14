Оккупанты обстреляли Горностаевку, ВСУ ударили по позициям врага в Каирах: главное от Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Враг продолжает пытаться удержать захваченные им территории и делает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время на отдельных участках фронта оккупанты ведут наступательные действия.
Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.
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Там сообщили, что враг пытается наступать на:
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Новопавловском направлениях.
С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне,
– заявили в Генштабе.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
- Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелов
Оккупанты по-прежнему обстреливают позиции наших подразделений вдоль линии столкновения, а также ведут воздушную разведку, продолжая наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
От ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области. Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Какая обстановка в освобожденной Херсонской области
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.
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