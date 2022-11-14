Оккупанты обстреляли Горностаевку, ВСУ ударили по позициям врага в Каирах: главное от Генштаба

Враг продолжает пытаться удержать захваченные им территории и делает оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время на отдельных участках фронта оккупанты ведут наступательные действия.

Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Там сообщили, что враг пытается наступать на:

Бахмутском,

Авдеевском,

Новопавловском направлениях.

С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне,

– заявили в Генштабе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;

Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелов

Оккупанты по-прежнему обстреливают позиции наших подразделений вдоль линии столкновения, а также ведут воздушную разведку, продолжая наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

От ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области. Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая обстановка в освобожденной Херсонской области

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

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