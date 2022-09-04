Оккупанты обстреляли Харьковскую область, один человек погиб, трое раненых

Российские оккупанты снова обстреляли Харьковщину. К сожалению, на этот раз в результате атаки есть раненые люди и одна погибшая.

Соответствующую информацию сообщили в Харьковской ОВА. Там также объяснили, что россияне 4 сентября атаковали два района Харьковщины.

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Оккупанты снова атаковали Харьковскую область

В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы,

– сообщили в ОВА.

Также там объяснили, что в Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка ранены 3 гражданских.

Людей доставили в больницы Харьковской области.

Следует сказать, что россияне регулярно обстреливают Харьковщину, убивая мирных жителей и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

россияне разрушили Дом печати в Харькове

Российские военные разрушили Дом печати в Харькове. Спасатели 2 сентября разбирали все аварийные элементы здания, поскольку была угроза неконтролируемого разрушения.

Сотрудникам ГСЧС пришлось разобрать все аварийные детали: элементы кровли, колонн, балок и плит перекрытия. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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