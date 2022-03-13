Оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод, – Офис генпрокурора
Источник:телеграм-канал Офиса Генпрокурора
Россия продолжает выпускать ракеты и бомбы на украинские территории. В частности, 13 марта пять снарядов "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие от обстрела завода.
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Разрушениям подверглись несколько производственных цехов и трубопровод. Из-за этого прекращена подача отопления в Авдеевку.
Кроме того, как отметили в Офисе генпрокурора, там начали 8 уголовных производств из-за гибели мирных жителей и разрушения объектов инфраструктуры Донецкой области.
Уголовные нарушения РФ в течение 13 марта:
- Во время очередных массированных обстрелов города Мариуполя по состоянию на 13 марта погибло 8 мирных жителей, среди которых 2 детей. Также 3 человека получили ранения. Повреждены жилые здания на проспекте Строителей.
- 13 марта на участке автодороги между населенными пунктами Ново Дружковка и Рубежное Луганской области вражеские войска обстреляли гражданское авто, в котором ехали мать с несовершеннолетним ребенком. Обоих с осколочными ранениями доставили в больницу.
Под огнем оккупантов в течение дня также находились города Авдеевка, Марьинка, Славянск.
Добавим, что из-за обстрелов российской армии в Луганской области 13 марта горели десятки жилых квартир. Речь идет в частности о Северодонецке, Рубежном и Попасной. Детали – читайте в статье.
Важно – Россияне пытаются достичь хотя бы чего-то, – Маляр: