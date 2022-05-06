Оккупанты обстреляли эвакуационное авто на "Азовстали": есть погибший и раненые

В пятницу, 6 мая, из "Азовстали" в Мариуполе планировалась очередная эвакуация мирного населения. Но оккупанты обстреляли автомобиль для эвакуации.

Для эвакуации мирного населения был введен режим прекращения огня.

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Но когда на территорию завода "Азовсталь" заехал автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских, оккупанты нанесли по нему удар с ПТРК. В результате этого автомобиль был подбит.

В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – заявили в полку "Азов".

Эвакуация гражданского населения из "Азовстали": что известно

Территория завода "Азовсталь" стала укрытием для многих жителей Мариуполя после начала атаки со стороны России. Им пришлось здесь скрываться почти с первых дней войны.

На территории завода немало подвальных помещений, которые защищали людей от обстрелов. Сюда отступили и бойцы полка "Азов", которые до последнего воюют против российских оккупантов в Мариуполе. К ним присоединились и бойцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В целом гражданское население находилось в подвалах "Азовстали" более двух месяцев. Там есть женщины, дети, пожилые люди, которые все это время не видели солнечных лучей. Территория завода постоянно подвергалась атаке со стороны российских оккупантов. В том числе и с помощью тяжелых авиабомб.

Только 1 мая удалось провести первую эвакуацию мирного населения с территории завода. Осуществили его силами ООН и Международного комитета Красного Креста. Через несколько дней из "Азовстали" выехала очередная колонна эвакуированных. Правда из 14 автобусов в Запорожье добралось всего три. Остальные оказались в "фильтрационных лагерях" российских оккупантов. Всего за это время удалось вывести около 500 человек.

5 мая в Мариуполь отправилась очередная колонна для эвакуации мирного населения. Она должна была прибыть в город 6 мая. Однако украинская сторона и ООН заявили о сложности проведения этой операции. И решили не давать никакой информации до того момента, пока люди не будут в безопасности.

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