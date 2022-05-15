Оккупанты обстреляли эвакуационное авто из Северодонецка: чудом не пострадали дети

Эвакуация из Луганской области продолжается, но ее регулярно срывают российские оккупанты. На этот раз боевики обстреляли полицейских, которые вывозили людей из Северодонецка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли уехать в безопасное место.

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Сергей Гайдай рассказал, что среди эвакуированных людей было 4 ребенка и 2 человека, которые не могли самостоятельно передвигаться.

По словам главы Луганской ОВА, в результате усиленных обстрелов со стороны россиян, желающих выехать из Луганщины больше.

В Северодонецке сегодня неспокойно. Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше,

– заявил Сергей Гайдай.

Он рассказал, что украинским патрульным полицейским удалось эвакуировать 10 человек из Северодонецка. На машину напали российские оккупанты, однако правоохранители смогли вывезти людей в безопасное место.

Патрульные полицейские смогли вывезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности,

– написал председатель ОВА.

Также Сергей Гайдай поблагодарил работников Патрульной полиции Луганской области за то, что они вернулись к работе и спасают местных жителей.

Спасибо Патрульная полиция Луганской области, что Вы снова в строю, мы ждали,

– добавил Гайдай.

Россияне терроризируют Северодонецк

Сергей Гайдай сообщил, что только за 14 мая российские оккупанты обстреляли Северодонецк из артиллерийских систем 11 раз. По его словам, боевики в очередной раз попали в завод "Азот", который находится на территории Северодонецка.

Только в самом Северодонецке российские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод "Азот". По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.

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