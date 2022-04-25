Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, ехавший в Рубежное
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российские захватчики продолжают препятствовать эвакуации мирного населения. Так, оккупанты обстреляли автобус, который отправлялся в Рубежное, чтобы вывезти горожан.
Как отметил глава Луганской ОВА, 12 жителей Северодонецка отправились в безопасные места. А вот автобус, ехавший в Рубежное, до пункта назначения не добрался из-за вражеских обстрелов.
Читайте Настоящий концентрационный лагерь, – жители Мариуполя о российском "эвакуационном" пункте
Люди боятся эвакуироваться
Сергей Гайдай добавил, что все меньше людей готово к эвакуации. Так что автобусы отправляются полупустыми с мест сбора. Например, из Северодонецка выехало 25 апреля только 12 человек.
Важно: на контролируемой Украиной части Луганской области все еще остается 60 тысяч человек.
Что касается Попасной и Рубежной, то оттуда люди стремились выбраться. Но российские захватчики продолжают делать эвакуацию невозможной. В частности, они обстреливают эвакуационные автобусы.
Сегодня на подъезде к Рубежному орки открыли огонь по автобусу, никто не пострадал, кроме транспорта,
– отметил Гайдай.
Он добавил, что в области теперь на один автобус, которым можно было бы вывозить людей, меньше. Радует хотя бы то, что никто в результате коварной атаки не пострадал.
Стоит внимания – Нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – Жданов: смотрите видео