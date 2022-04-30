Оккупанты обстреляли Камышеваху в Луганской области: снаряды попали в школу и сельсовет
Источник:Сергей Гайдай
Российские войска в очередной раз обстреляли поселок Камышеваха, что в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.
Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе
Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские военные добивают Камышеваху. В субботу, 30-го апреля, россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, что в Попаснянской общине.
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Как сообщил Гайдай, один из снарядов попал в здание школы. Кроме того, в результате обстрела разрушено здание сельсовета.
Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте остались около 100 человек,
– сообщил Гайдай.
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Российские войска, целью которых является выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, ведут непрерывный огонь.
Под Попасной войска агрессора обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус. К счастью, все люди выжили.
Также стало известно, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями потеряна связь.
Захватчики штурмуют сразу несколько направлений в Луганской области:
- Попаснянское направление;
- направление Горной общины со стороны Золотого;
- направление Рубежного и Северодонецка.
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