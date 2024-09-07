Россияне снова обстреляли Константиновку: убили 3 человека, есть раненые и много разрушений

Российские захватчики 7 сентября обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель ОВА. Также рассказал, что в результате вражеского обстрела повреждена многоэтажка.

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Обстрел Константиновки 7 сентября

Оккупанты утром 7 сентября обстреляли Константиновку из артиллерии. Повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Россияне убили трех мужчин от 24 до 69 лет. 3 человека получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь,

– сообщил председатель Донецкой ОГА.

Также Вадим Филашкин призвал местных жителей не подвергать себя опасности и своевременно эвакуироваться.

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Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии / Фото из телеграмма Филашкина

Издание "Новости Донбасса" сообщило, что под вражеским ударом снова был рынок.

Последствия обстрела Константиновки: смотрите видео