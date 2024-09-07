Про це повідомив голова ОВА. Також розповів, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена багатоповерхівка.

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Обстріл Костянтинівки 7 вересня

Окупанти вранці 7 вересня обстріляли Костянтинівку з артилерії. Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

Росіяни вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. 3 людини зазнали легких поранень. Їм надано необхідну медичну допомогу,

– повідомив голова Донецької ОВА.

Також Вадим Філашкін закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку і своєчасно евакуюватися.

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Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії / Фото з телеграму Філашкіна

Видання "Новини Донбасу" повідомило, що під ворожим ударом знову був ринок.

Наслідки обстрілу Костянтинівки: дивіться відео