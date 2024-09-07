Про це повідомив голова ОВА. Також розповів, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена багатоповерхівка.
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Обстріл Костянтинівки 7 вересня
Окупанти вранці 7 вересня обстріляли Костянтинівку з артилерії. Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.
Росіяни вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. 3 людини зазнали легких поранень. Їм надано необхідну медичну допомогу,
– повідомив голова Донецької ОВА.
Також Вадим Філашкін закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку і своєчасно евакуюватися.
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Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії / Фото з телеграму Філашкіна
Видання "Новини Донбасу" повідомило, що під ворожим ударом знову був ринок.
Наслідки обстрілу Костянтинівки: дивіться відео