Снаряд артилерії росіян 4 вересня влучив у ринок у Костянтинівці, що на Донеччині. Відомо про одну поранену.
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Росія вдарила по місту
Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що 4 вересня о 14:48 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка.
За її словами, снаряд поцілив по території місцевого ринку. Там поранення зазнала 67-річна жінка. За словами речниці прокуратури, у неї діагностували різану рану та контузію.
Пошкоджені торгові об'єкти,
– додала Мєдвєдєва.
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