Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Він зазначив, що у Київській області повітряна тривога через атаку дронів тривала понад 8 годин.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", – зазначив Кравченко.

Чи були влучання

В ОВА уточнили, що влучань в обєкти критичної та житлової інфраструктури вдалось уникнути. Відтак, немає і постраждалих. Водночас уламки ворожих дронів спричинили пошкодження будинків.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено 3 приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів", – повідомив голова ОВА.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані.

"Оперативні групи продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", – уточнив Кравченко.

Важливо! Раніше у КМВА повідомили, що у ніч на 7 вересня під час нічної масованої атаки дронів протиповітряна оборона збила всі "Шахеди", жоден з них не досягнув цілі.