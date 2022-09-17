Россияне с землей сравнили жилой сектор в Краматорске: есть раненые, спасательная операция продолжается

Российские оккупанты ударили по Краматорску в Донецкой области. Дома людей полностью уничтожены, а на месте обстрела сейчас продолжаются спасательные работы.

Россиянам все равно куда целиться, они продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и частные дома. Об очередном обстреле 17 сентября сообщил городской голова Краматорского горсовета Александр Гончаренко.

Важно Россияне обстреляли Славянскую ТЭС: на станции вспыхнул пожар

Краматорск обстреляли

Городской голова сообщил, что в результате атаки россиян ранения получили три человека. Оккупанты специально терроризируют местное население. В таких условиях для гражданских единственный правильный выход – эвакуироваться.



Разрушенные дома в Краматорске / Александр Гончаренко



Оккупанты обстреляли частный сектор / Александр Гончаренко

Россияне не в первый раз бьют по гражданским объектам. К примеру, ранее под обстрел попала центральная часть Краматорска. Тогда же были повреждены многоэтажки. Кроме того, пострадали местные жители. Также из-за действий оккупантов в Краматорске была повреждена психиатрическая больница.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что ночь на Донбассе прошла относительно спокойно. Были только единичные обстрелы в отдельных точках на линии фронта. Кроме того, под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Вольное Поле и Бурлацкое. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Пострадавших в результате обстрелов нет. В Соледаре россияне повредили частный дом – обошлось без жертв.

россияне повредили частный дом – обошлось без жертв. Кириленко порекомендовал эвакуироваться местным жителям, ведь россияне будут стрелять постоянно, пока их не выгонят ВСУ.

Вас может заинтересовать – ВСУ зашли в Донецкий аэропорт: смотрите видео