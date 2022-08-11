россияне комплексом С-300 ударили по Краматорску – образовалась 4-метровая воронка: видео разрушений

российские оккупанты 11 августа в очередной раз обстреляли город Краматорск в Донецкой области. Во время очередной атаки оккупанты применили зенитные ракеты типа С-300.

Из-за обстрелов три дома получили повреждения

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне во время обстрела Краматорским комплексом С-300 попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку размером в 4 метра в ширину и полтора метра в глубину.

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Как отметил Павел Кириленко, к счастью, в этот раз в результате обстрела обошлось без пострадавших. Однако три дома получили повреждения.

Местные жители рассказали, что мощный обстрел произошел около 4 утра.

Последствия обстрела Краматорска: видео

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В Нацполиции рассказали детали обстрелов Донецкой области. Сообщается, что в течение суток оккупанты били по 11 населенным пунктам – городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, селах Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино.

Враг сбросил снаряды на жилые сектора, убил и ранил гражданских жителей. В результате обстрела разрушены и повреждены 36 объектов – 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи.

Последствия обстрела Донбасса / Фото Нацполиции

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация

Из-за того, что на Донбассе не утихают обстрелы, 28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию . Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск остаться без еды, лекарств и тепла.

30 июля Кабмин объявил, что эвакуация местных жителей из Донецкой области – обязательна. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.

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