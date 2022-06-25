Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов", а вечером запустили ракеты

Криворожский район снова под обстрелами. В течение дня оккупанты бьют из ствольной артиллерии и "Ураганов" по двум населенным пунктам.

По информации главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в результате атаки разрушено одно хозяйственное сооружение, еще одно здание – сгорело.

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Жертв среди населения нет

По словам Николая Лукашука, по состоянию на вечер 25 июня, оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" обстреляли 2 населенных пункта – поселки Большая Костромка и Малая Костромка.

В Малой Костромке разрушено одно хозяйственное сооружение, второе в результате обстрела сгорело. К счастью, люди не пострадали,

– добавил он.

В главном управлении ГСЧС Украины Днепропетровской области уточнили, что по Малой Костромке противник бил из "Ураганов" кассетными боеприпасами. По Великой Костромке – стрелял из ствольной артиллерии. По их данным, россияне прицеливались к двум улицам.

В других районах Днепропетровской области все спокойно, добавляет Лукашук.

Взрывы во время вечерней тревоги

Также в сети пишут, что во время вечерней тревоги, которая началась 25 июня около 18:00, в Днепропетровской области слышали звуки взрывов. По предварительным данным, работала ПВО. Официального подтверждения пока нет.

Результаты обстрела, произошедшего в Зеленодольске и Великой Костромке, уточняются,

– отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Накануне он рассказал, что наши защитники и защитницы готовы бороться за каждый сантиметр родной земли. Строительство оборонных сооружений под Кривым Рогом продолжается, а воинские части наращивают технические возможности.

Враг отступает

По официальным данным Минобороны, в результате успешных наступательных действий украинских подразделений часть сил врага на Криворожском направлении оставила подготовленные оборонные позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

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Украинские военные уже вышли из Северодонецка. Теперь там, а также в деревнях поблизости, закрепляются российские оккупанты.

ВСУ пресекли попытку наступления оккупантов на Славянском направлении. Из-за массовых потерь вражеской группировкой пришлось отойти.

Оккупанты ударили с вертолетов Ка-52 и Ми-24 неподалеку от населенного пункта Павловка Донецкой области. В то же время наши защитники отразили все наступательные и штурмовые действия врага возле Покровского, Нью-Йорка и Марьинки.

В Краматорском направлении россияне проводили воздушную разведку, чтобы выявить позиции ВСУ. Около населенного пункта Вершина оккупанты проводили демонстративные действия, чтобы сковать действия украинских защитников.

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