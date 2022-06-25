За інформацією очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, внаслідок атаки зруйновано одну господарчу споруду, ще одна будівля – згоріла.

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Жертв серед населення немає

За словами Миколи Лукашука, станом на вечір 25 червня, окупанти зі ствольної артилерії та "Ураганів" обстріляли 2 населені пункти – селища Велика Костромка і Мала Костромка.

В Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла. На щастя, люди не постраждали,

– додав він.

У головному управлінні ДСНС України Дніпропетровської області уточнили, що по Малій Костромці противник бив з "Ураганів" касетними боєприпасами. По Великій Костромці – стріляв зі ствольної артилерії. За їхніми даними росіяни прицілювалися до двох вулиць.

В інших районах Дніпропетровщині все спокійно, додає Лукашук.

Вибухи під час вечірньої тривоги

Також у мережі пишуть, що під час вечірньої тривоги, яка розпочалася 25 червня близько 18:00, на Дніпропетровщині чули звуки вибухів. За попереднім даними, працювала ППО. Офіційного підтвердження наразі немає.

Результати обстрілу, який щойно стався у Зеленодольську та Великій Костромі, уточнюються,

– зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Напередодні він розповів, що наші захисники та захисниці готові боротися за кожний сантиметр рідної землі. Будівництво оборонних споруд під Кривим Рогом продовжується, а військові частини нарощують технічні можливості.

Ворог відступає

За офіційними даними Міноборони, внаслідок успішних наступальних дій українських підрозділів частина сил ворога на Криворізькому напрямку залишила підготовлені оборонні позиції та відступила до району населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області.

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