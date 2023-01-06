"Перемирие" по-русски: оккупанты в очередной раз цинично обстреляли Курахово – ранен врач

6 января российские оккупанты нарушили так называемое рождественское "перемирие". Они ударили по городу Курахово Донецкой области.

Так, захватчики в очередной раз атаковали населенный пункт. Они обстреляли центральную часть города.

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Оккупанты обстреляли Курахово

Как рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, есть попадание в частный дом – повреждены окна и фасад.

Также российские снаряды попали в 2 многоквартирных дома – повреждены кровли. Кроме того, захватчики нанесли удар по Кураховской городской больнице, в частности по инфекционному отделению, где находился 21 человек.

Ранена работница больницы. Ей оказывается медицинская помощь. На местах прилетов работают экстренные службы,

– сообщил Тимошенко.

Начальник Кураховской МВА Роман Падун также отреагировал на циничный обстрел города. Он подтвердил, что работница Кураховской городской больницы получила ранения.

"Сегодня кураховчане на себе почувствовали российское "прекращение огня" по случаю православного праздника Рождества", – отметил Падун.

Захватчики обстреляли Курахово 6 января / фото Кирилл Тимошенко и Роман Падун

В Херсоне также нарушили рождественское "перемирие"

6 января оккупанты в очередной раз обстреляли пожарную часть в Херсоне. В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела один из спасателей погиб, еще четверо – пострадали. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Повреждения получили также техника спасателей и здание подразделения.