После сокрушительного удара ВСУ россияне обстреляли жилой квартал Мелитополя

Оккупанты 20 августа обстреляли жилой квартал Мелитополя. Это ответ на то, что ВСУ ночью нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе россиян.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты. Все потому, что основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область.

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Речь идет о военной базе возле аэродрома. По словам Федорова, оккупанты уже неоднократно пытаются ее восстановить.

Удар по жилому району

Захватчики применили свою привычную тактику – прибегли к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.

Через несколько минут после обстрела военной базы они запустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам. Снаряд прилетел на улицы Украинская и Герцена.

Один местный житель пострадал. Сейчас он находится в больнице.

Около 10 гражданских домов были разрушены.

Люди сняли видео, как ракета россиян летит с юга на север Мелитополя.

Взрывы в Мелитополе

17 августа в селах возле Мелитополя местные слышали взрывы. В частности, в Мордвиновке, Гирсовке и Дунаевке. Потом последовали автоматные очереди.

Кстати, ранее Федоров отмечал, что в Мелитополе хорошо работают партизаны. Их основные задачи:

перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация; информирование украинских силовых структур о расположении и передвижении врага; демотивация коллаборантов и кафиров.

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