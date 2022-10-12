Оккупанты обстреляли многолюдный рынок Авдеевки: известно о по меньшей мере 7 жертвах

Россияне нанесли удар по центральному рынку Авдеевки, где в то время находилось немало людей. Россия еще раз доказала, что она – страна-террористка.

К сожалению, в результате террористического обстрела рынка в Авдеевке погибли по меньшей мере 7 человек. К сожалению, их количество еще может возрасти.



Что известно о пострадавших

Сейчас известно о 7 погибших и 8 раненых, среди которых ребенок. В каком состоянии находятся пострадавшие – не уточняется. На рынке в момент обстрела находилось большое количество людей.

Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом вся суть русских. Не способные противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими,

– написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он в очередной раз попросил всех жителей Донецкой области эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь. На территории региона сейчас слишком опасно.

По Авдеевке били из танков и "Градов"

Местные жители сообщают, что массированный обстрел Авдеевки начался примерно в 7:40. По предварительной информации из местных СМИ, сначала оккупанты били из танков, а потом попали в продовольственный рынок из "Градов".

Последствия обстрела рынка в Авдеевке: фото Павел Кириленко

После этого обстрел города не кончился. По состоянию на 13:00 оккупанты продолжают бить по Авдеевке.

Ночью и утром оккупанты вели огонь на разных участках фронта Донецкой области

На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: с утра россияне дважды обстреляли город из "Градов", также зафиксированы танковые обстрелы и воздушные взрывы.

Также были обстрелы в Марьинской общине, а именно: в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Горловском направлении россияне нанесли два авиаудара по Бахмуту.

В Соледарской общине враг нанес ракетный удар по Васюковке – повреждены 8 домов, газопровод и линии электропередач.

Также под обстрелы в общине попали Яковлевка, Бахмутское и Парасковеевка – без жертв.

В Торецкой оккупанты обстреляли Северное – поврежден дом.

В Светлодарском обществе громко было на станции Майорск. Никто не пострадал.

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