Оккупанты обстреляли Очеретино в Донецкой области: частично разрушен Центр безопасности граждан

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Донбассу. На этот раз из артиллерии враг обстрелял поселок Очеретино.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали ужасающие последствия обстрелов.

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Так, по данным ГСЧС, поселок Очеретино в ночь на 1 июня подвергся артиллерийским обстрелам. В результате было частично разрушено:

Центр безопасности граждан,

несколько жилых домов,

магазин и поврежден ЦНАП.



Оккупанты обстреляли Очеретино в Донецкой области / Фото ГСЧС



Последствия обстрелов / Фото ГСЧС

Сейчас ситуация на фронте сложная, ведь продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление, без которого враг быстро продвигался по территории Украины вглубь. Как сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маля, враг сильный и российская армия преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники. Но ВСУ очень мощно уничтожают и кафиров, и технику.

В настоящее время цель россиян – выход на географические границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, они пытаются оцепить украинские войска, чтобы шантажировать и оказывать другое влияние, чтобы иметь преимущество на переговорах,

– объяснила заместитель министра обороны Украины.

Российские кафиры сейчас все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а после этого – и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник готовит к применению вертолетную эскадрилью Ка-52. Кроме того, в районе города Купянск враг восстановил железнодорожный мост, чтобы опрокидывать свои войска и технику.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. А на Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецк. Для усиления группировки войск опрокинул с территории России в определенные районы боеприпасы и технику.

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