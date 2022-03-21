Оккупанты обстреляли Одессу: три дома повреждены, один человек ранен
21 марта 2022 , 16:11Читати новину українською
Источник:Суспільне Одесса
Сегодня утром российские оккупанты применили корабельную артиллерию для обстрела Одессы. К счастью, жертв из-за атаки врага нет.
Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, в результате вражеских обстрелов никто не погиб.
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Последствия обстрела
Из-за обстрелов пострадали три дома. В одном возник пожар, в другом снаряд попал в спальню. В домах, которые расположены рядом, вылетели окна.
Один человек получил ранения. К счастью, снаряды врага никого не лишили жизни.
Последствия обстрела Одессы (фото Суспільне Одесса):
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