Оккупанты обстреляли Одессу: три дома повреждены, один человек ранен

Сегодня утром российские оккупанты применили корабельную артиллерию для обстрела Одессы. К счастью, жертв из-за атаки врага нет.

Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, в результате вражеских обстрелов никто не погиб.

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Последствия обстрела

Из-за обстрелов пострадали три дома. В одном возник пожар, в другом снаряд попал в спальню. В домах, которые расположены рядом, вылетели окна.

Один человек получил ранения. К счастью, снаряды врага никого не лишили жизни.

Последствия обстрела Одессы (фото Суспільне Одесса):

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