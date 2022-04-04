Оккупанты обстреляли один из районов Николаева: есть раненые и погибшие, среди которых дети
4 апреля 2022 , 19:39Читати новину українською
Россияне 4 апреля в очередной раз обстреляли Николаев. В результате обстрелов ранены и убиты люди, повреждена инфраструктура.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. Она отметила, что среди убитых и раненых есть дети.
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Оккупанты повредили больницу, ряд жилых домов и объекты инфраструктуры
Николаев 4 апреля / Фото Суспільного
В Николаеве пострадал ряд объектов / Фото Суспільного
Рашисты повредили больницу / Фото Суспільного
После обстрела нашли убитых / Фото Суспільного